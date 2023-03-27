У Німеччині розпочався масштабний страйк транспортників

найбільший протест за останній 31 рік

Очікується, що він стане найбільшим в історії країни за останній 31 рік. У ньому візьмуть участь близько 350 тисяч людей.

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Про це пише Deutsche Welle.

Страйк ініціювали дві профспілки – Verdi і EVG. Перша вимагає збільшення зарплатні на 10,5 відсотка, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Представники союзу EVG намагаються отримати підвищення зарплати працівників німецьких залізниць на 12 відсотків, але не менше, ніж на щомісячних 650 євро.

Протест вплине на роботу аеропортів, залізниць та громадського транспорту.

В аеропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта, Кельн-Бонна скасовані майже всі рейси. Аеропорт у столиці продовжує працювати, проте рейси з Берліна у вищезазначені міста Німеччини скасовані.

До проблем з авіаційним пересуванням, додалась також зупинка руху залізничного транспорту. У концерні Deutsche Bahn припускають, що перебої у курсуванні потягів далекого прямування триватимуть і завтра.

Зі складнощами зіштовхнуться і пасажири приміських поїздів – компанія-оператор DB Regio приєдналася до страйку.

Пасажири чекають поїзда на головному залізничному вокзалі Гамбурга 26 березня напередодні попереджувального страйку © Bodo Marks / AP

У семи регіонах Німеччини – Баден-Вюртемберзі, Баварії, Гессені, Нижній Саксонії, Рейнланд-Пфальці, Саксонії і Північному Рейні – скасований рух частини громадського транспорту. Там діє розклад руху автобусів на випадок страйку, зазначає DW.

Незважаючи на проблеми з пересуванням, протести не є виправданням для запізнень чи «прогулів» роботи, так як про них було повідомлено завчасно.

Наразі відомо, що попереджувальний страйк триватиме впродовж доби. У цей час у Потсдамі розпочнуться перемовини між профспілками та керівниками, які триватимуть до 29 березня.

Через страйки 17 березня постраждали понад 89 000 пасажирів. Тоді У Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті та Карлсруе скасували сотні рейсів.