У Польщі анонсували багаторічну програму з виробництва боєприпасів по всій країні

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Найближчими днями уряд країни представить проєкт підтримки виробництва боєприпасів, який буде розрахований як на державні, так і на приватні підприємства.

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Про це повідомляє агентство PAP, покликаючись на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

«Польща приєдналася до програми ЄС щодо спільних закупівель боєприпасів. Разом з іншими країнами ми будемо купувати ці боєприпаси переважно за європейські гроші. Ми маємо справу з тим, чого довго чекали. Зусилля Польщі щодо озброєння та передачі зброї до України отримали високу оцінку в Брюсселі», — зазначив прем'єр.

Він пояснив, що у Раді ЄС ухвалили рішення щодо постачання Польщею озброєння для ЗСУ. Усе це фінансуватиметься з бюджету ЄС.

«Ця програма передачі Україні одного мільйона боєприпасів до кінця цього року є дуже амбітною програмою. Але я переконаний, що після дуже швидкого нарощування виробничих потужностей нашого оборонного комплексу такі обсяги зовсім не будуть зайвими», — сказав Моравецький.

27 березня, прем’єр-міністр та очільник Міноборони Маріуш Блащак разом з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретоном відвідали збройовий завод у Польщі «Дезамет» (пол. Dezamet — ред.).

На ньому виробляють боєприпаси, зокрема гаубиці «Краб» (пол. Krab — ред.), які за словами Блащака, добре продемонстрували себе у боях в Україні.

«Наша підтримка України буде ще ефективнішою завдяки інвестиціям, які тут здійснюватимуться у співпраці з Європейською комісією, і завдяки цим інвестиціям буде збільшено обороноздатність Республіки Польща», — додав міністр оборони.

Нагадаємо, 23 березня Європейська Рада схвалила надання Україні боєприпасів на 1 мільярд євро. Таку кількість снарядів планують передати упродовж наступних дванадцяти місяців без шкоди для системи оборони інших держав ЄС.