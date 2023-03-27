Через надлишок запасів: у ЄС переглянуть угоди з виробниками вакцин від коронавірусу

НОВИНИ ПРО ПАНДЕМІЮ

Держави Європейського Союзу не хочуть платити за вакцини, які їм вже не потрібні. Реагуючи на тиск, Єврокомісія почала переговори з виробниками щодо зміни дій раніше узгоджених контрактів.

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Про це пише Euractiv.

Першою країною, яка отримала зелене світло для перегляду індивідуальної угоди з «Пфайзером», стала Польща. Проте у Міністерстві здоров’я країни зазначили: хоч переговори і почалися майже рік тому, угода ще не досягнута.

Спільно з Польщею, вимагають переглянути угоду з виробником «Пфайзеру» Болгарія, Литва та Угорщина. Спільний запит до Ради ЄС чотири країни подали ще 14 березня.

«Комісія повинна шукати можливості для подальших переговорів з «Пфайзером», зокрема щодо неплатежів за поставку, зменшення кількості контрактних доз, або сама взяти на себе ініціативу та закупити надлишки вакцин у держав-членів, щоб пожертвувати регіонам, які цього потребують», — заявили вони.

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Про надлишки антиковідних вакцин заявили також в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії та Франції.

Якщо Рим та Берлін ведуть переговори з Комісією щодо дозволу на скасування або зменшення замовлення, то Відень проти розриву контрактів в односторонньому порядку. Він виступає за посилення тиску та пошук рішення, прийнятного для платників податків.

«[Ці компанії отримали] дуже, дуже хороші прибутки від пандемії, і тепер, коли ситуація покращилася, [необхідно знайти нове рішення], — заявив міністр охорони здоров’я Австрії Йоганнес Раух.

У Мадриді повідомили, що вже знищили понад 6 мільйонів доз вакцин через завершення строку придатності. Париж висловив підтримку переговорам Європейської комісії з виробниками вакцин.

«Обговорення попередньої угоди, досягнутої між Спільною переговорною групою та компанією, триває з державами-членами в Керівній раді», — зазначив речник Комісії.

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