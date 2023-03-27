94 судна у водах Туреччини очікують на інспекцію РФ — Мінінфраструктури

ЗЕРНОВА ІНІЦІАТИВА

У середньому за добу відбувається по шість інспекцій на вхід та вихід із портів. Це є лише половиною від затвердженого плану.

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Росіяни цілеспрямовано сповільнюють інспекцію суден у Туреччині, зазначають у Мінінфраструктури.

Наразі в портах Великої Одеси на 19 суден вантажать 680 тисяч тонн агропродукції. Ще три судна рухаються «зерновим коридором» під завантаження.

Водночас три судна з українським збіжжям покинули сьогодні порти «Чорноморськ» та «Південний». Вони везуть 150 тисяч тонн агропродукції до країн Азії. У тому числі 54,6 тисяч тонн пшениці для Бангладешу, який залишається ключовим споживачем української пшениці. З початку роботи зернової ініціативи тільки ця країна отримала понад 710 тисяч тонн українського збіжжя.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 848 суден. Вони експортували 25,9 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.