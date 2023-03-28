Австрія досі не передала обіцяну Україні енергетичну допомогу

Допомога під питанням

Перший транш у 5 млн євро мали перерахувати ще в грудні 2022 року.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard, покликаючись на лист директора Енергетичного співтовариства, яке опікується Фондом енергетичної підтримки України. Інформацію виданню підтвердили в міністерствах довкілля та фінансів Австрії.

У розпорядженні журналістів опинився лист від імені керівника Енергетичного співтовариства Артура Лорковського на адресу міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера. У ньому співтовариство «недвозначно» попередило Мінфін про «термінову потребу» виділити кошти для підтримки енергетичної інфраструктури України. Міністерство фінансів закликали надати пріоритет обіцяному внеску.

«Передісторія: кілька місяців тому австрійський уряд пообіцяв Україні загалом десять мільйонів євро на підтримку енергетичних компаній, але гроші досі не надійшли», — повідомляє Der Standard.

Під час візиту до Києва на початку лютого президент країни Александер Ван дер Беллен повідомив, що Австрія передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій.