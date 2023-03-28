Болгарія може поставити в Україну таку кількість боєприпасів, яка може вплинути на хід війни

Постачання озброєнь

Але робитиме це не офіційна Софія, а державний військовий завод ВМЗ через посередників. Вартість радянських боєприпасів становить майже €175 млн.

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Про це заявив колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв в інтерв’ю bTV.

Схема працюватиме наступним чином: держава віддає боєприпаси військовому заводу, а вже той через посередників буде поставляти їх в Україну. Замість радянських Болгарія планує поповнити сховища новими.

«Це найбільше переозброєння сухопутних військ Болгарії в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів – сотні тисяч. Є колосальний ріст цін на боєприпаси, і ВМЗ продаватиме ці боєприпаси через посередників в Україну. Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті», – сказав Ноєв.

У влади Болгарії немає єдиної думки щодо постачання зброї Україні.

Як пише Euractive, чинний міністр оборони Болгарії Діміатр Стоянов говорить, що таку передачу радянського озброєння вирішили узгодити виключно для того, щоб поновити запаси армії. Але він не заперечує, що є бажання Національних зборів допомагати Україні.

В той же час президент країни Румен Радєв був проти поставок зброї Україні. Він говорив, що Софія іншим європейським країнам буде постачати боєприпаси, але за умови, що вони не опиняться в Україні. Попри такі заяви Радєв не наклав на рішення Народних зборів вето.