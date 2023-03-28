Британська розвідка підвищила рівень терористичної загрози в Північній Ірландії до серйозного

Загроза терактів

Це означає високу ймовірність терактів.

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Про підвищення рівня загрози заявив секретар з питань Північної Ірландії Кріс Хітон-Гарріс, повідомляє BBC.

«Громадськість повинна залишатися пильною, але не хвилюватися, і продовжувати повідомляти про будь-які занепокоєння в поліцейську службу», — зазначив він у письмовій заяві, спрямованій до парламентарів.

Головний констебль поліції Північної Ірландії Саймон Бірн зауважив, що правоохоронці будуть «безжально переслідувати тих, хто прагне завдати шкоди та тероризувати наші громади, а також нападати на моїх офіцерів і персонал».

Рівень загрози підвищили після нападу на посадовця з поліції у лютому. Тоді двоє озброєних людей кілька разів вистрелили у інспектора Джона Колдвелла, коли він клав футбольні м’ячі в багажник свого авто. 48-річний чоловік залишається в лікарні у важкому стані. Напад визнала організація Нова ІРА.

За три місяці до того, ймовірно, члени Нової ІРА підірвали вибухівку на узбіччі дороги, коли там проїздила поліцейська машина.

Рівень терористиної загрози знизили рік тому. Цей показник переглядають, аналізуючи поточну ситуацію, кожні шість місяців. Всього рівнів загрози 5: серйозний є четвертим за шкалою. Він на один рівень нижче критичного, що означає, що атака очікується неминуче.