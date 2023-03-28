Британія та Польща побудують в Україні два містечка для переселенців

Домівки для найуразливіших

Тимчасові комплекси будинків зведуть на Львівщині та Полтавщині.

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Містечка побудують, аби забезпечити житлом людей, чиї домівки знаходяться неподалік від лінії фронту, та тих, хто втратив житло через війну. Про це повідомив уряд Великої Британії. Житлом забезпечать понад 700 українців.

Велика Британія виділить на проєкт 10 мільйонів фунтів. На ці гроші побудують житло, проведуть комунікації та забезпечать гуманітарну допомогу.

В рамках спільного проєкту Лондон та Варшава також нададуть генератори на суму 2,6 мільйона фунтів. Їх передадуть у школи, лікарні і центри соцпослуг у прифронтових районах на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.

У повідомленні уряду йдеться, що наразі понад 17,6 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги — це близько 50 відсотків довоєнного населення. Близько шести мільйонів людей наразі є переміщеними особами в Україні. Більше восьми мільйонів зареєструвалися як біженці в Європі.