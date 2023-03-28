Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна у справі про зменшення портових зборів

ПОРТИ УКРАЇНИ

Рішення кінцеве та перегляду не підлягає. Ексчиновника повністю виправдали.

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Про це власне Володимир Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Це рішення суду започатковує дуже важливу судову практику: за реформи судити не можна», — зазначив він.

18 жовтня 2021 року ексміністра виправдав Вищий антикорупційний суд. У його діях не вбачили кримінального правопорушення.

Володимира Омеляна звинувачували у зменшенні усіх портових зборів, окрім маякового на 20 %. Відповідний наказ Міністерства інфраструктури набув чинності 30 січня 2018 року.

Портові збори в Україні були найвищими в Чорноморському регіоні. Через це українські порти втрачали вантажопотік та були не в змозі конкурувати з сусідніми портами Румунії та Болгарії, в яких збори були нижче.

Проте за версією слідства, зменшення портових зборів, а саме адміністративного було незаконним. Адже це має право вирішувати тільки Верховна Рада, а не міністерство.

Проти цього виступало і Міністерство фінансів України, яке наголошувало, що зменшення адміністративного збору призведе до недотримання доходів у державний бюджет.

За словами ж ексміністра, зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Омелян підкреслював, що завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр ріст більше, аніж на 20%.