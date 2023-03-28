Відбір Євро-2024: Франція перемогла Ірландію
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Після нещодавньої перемоги над Нідерландами з рахунком 4:0, гра на стадіоні Авіва у Дубліні для французів видалась більш напруженою. Збірна Франції вирвала перемогу в ірландців на 50-ій хвилині – гол забив захисник Бенжамен Павар.
Таким чином, Франція успішно стартує в кваліфікації до чемпіонату Європи і виходить в лідери в групі В. Ірландська збірна посідає четверте місце.
Востаннє команди в очному матчі зустрічалися п’ять років тому – перед чемпіонатом світу-2018. Тоді французи виявились сильнішими, перемігши суперників із рахунком 2:0.
Наступний матч французьких футболістів відбудеться 16 червня. На полі вони зустрінуться з Гібралтаром.