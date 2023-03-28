Війна завдала надрам України збитків на 10 трлн грн

Це лише попередні розрахунки, кажуть у міндовкілля.

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Нині ж екологи почали детальний аналіз шкоди, нанесеної природі. Наразі міндовкілля підраховує збитки, які бойові дії та обстріли нанесли землі, ґрунтам, повітрю та водним ресурсам. Їх рахують за сімома методиками, схваленими мінюстом, повідомляє Укрінформ.

«Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трлн гривень збитків. І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще треба підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду», — зазначив начальник відділу екологічного контролю міндовкілля Олександр Ставнійчук.

Як раніше повідомляли у Держекоінспекції, за 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю України на суму понад 1 трильйон 743 мільярди гривень. Українські грунти забруднені небезпечними речовинами, землі засмічені залишками знищених об’єктів та боєприпасів. В атмосфері під час обстрілів горять тонни нафтопродуктів, забруднюючи повітря небезпечними речовинами.