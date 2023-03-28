Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає РФ

Ядерна безпека

Він заявив, що угода щодо захисту Запорізької АЕС може бути невдовзі укладена. Проте попередив, що активізація бойових дій у цьому районі збільшила ризики для станції.

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«Спостерігається підвищений рівень бойових, активних бойових дій» у районі Запорізької АЕС, сказав Гроссі.

«Мої команди там щодня повідомляють про атаки, звуки важкого озброєння. Це майже завжди», — цитує главу МАГАТЕ AP.

Рафаель Гроссі вже кілька місяців закликає до створення захисної зони навколо станції, яка знаходиться дуже близько до лінії фронту. Та домовленості так і не досягли. Втім, він зазначив, що прогрес у переговорах щодо цього все-таки є.

Напередодні Рафаель Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, пише AP. Згодом Гендиректор МАГАТЕ вирушить на ЗАЕС, а наступними днями, згідно з його заявою, «швидше за все» відвідає Росію.

У РФ заявили, що обговорять з Гроссі ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. У компанії «Росатом» зазначили, що готові до переговорів про «гарантування ядерної безпеки» під час візиту Гроссі на ЗАЕС.

Нагадаємо, Запорізька атомна станція окупована з початку березня 2022 року. Поблизу станції точаться активні бойові дії.

4 березня 2022 року російські окупанти захопили Енергодар і ЗАЕС поряд із містом. Запорізька АЕС — найбільша у Європі та третя — у світі. Попри окупацію, вона працювала в обʼєднаній енергосистемі України.