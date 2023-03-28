Держдеп США підтримав створення «гібридного» трибуналу для РФ

РОЗПЛАТА ЗА ЗЛОЧИНИ

Вашингтон – Такий суд міг би сприяти ширшій міжнародній підтримці. Він не потребуватиме резолюції Генасамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, а значить додаткового часу та ресурсів.

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Про це заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Скаак, передає Голос Америки.

«Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі «за» та «проти» кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого [internationalized, - ориг.] суду в рамках судової системи України», — зазначила вона.

За словами Скаак, гібридний суд «демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи». США, у свою чергу, готові співпрацювати з Україною та іншими країнами світу задля досягнення всебічної відповідальності РФ.

Втім, представниця Держдепу зазначила, що поки що не вдалось досягнути остаточного консенсусу.

«Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель — український трибунал, який матиме міжнародний характер [internationalized tribunal, — ориг.] і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції», — підкреслила вона.

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Нагадаємо, на початку лютого, заступник голови Офісу Президента, координатор робочої групи Андрій Смирнов зазначив, що варіант створення гібрідного трибуналу є найменш прийнятним. Він зауважив, що такий трибунал містить ризики звуження юридичної оцінки триваючої агресії до рівня «міждержавного конфлікту».

«Світові потрібен територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності і визнання. Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора», — підкреслив Смирнов.