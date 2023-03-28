За ніч українські захисники знищили 14 «Шахедів» – Генштаб

атака рф

У ніч проти 28 березня росіяни запустили по території України 15 ударних безпілотників типу «Шахед-136».

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Про це повідомив Генштаб.

12 дронів було знищено над Києвом. Унаслідок падіння уламків БпЛА в Святошинському районі столиці спалахнуло приміщення магазину. Пожежа ліквідована. Потерпілих не виявили, написали в КМВА.

У Дніпрі безпілотник поцілив по приватному підприємству. На площі чотири тисячі квадратних метрів виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Наразі вогонь загасили. Минулось без постраждалих.

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ зазначила, що атака «шахедів» здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.

Російські винищувачі Су-35 направили на Херсонську область дві керовані авіаційні бомби. Росіяни застосували також і один розвідувальний БпЛА «Гранат-4», йдеться в повідомленні.

Учора РФ атакувала Слов’янськ на Донеччині. Унаслідок обстрілу центру міста дві людини загинули і 29 зазнали поранень.