Зеленський найближчим часом може відвідати Польщу

Високий візит

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі в Києві. 22 травня 2022

Про візит не оголошуватимуть заздалегідь з міркувань безпеки.

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Про майбутній візит президента України Володимира Зеленського повідомив заступник міністра іноземних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв'ю Wnet.fm.

За словами посадовця, переговори під час візиту присвятять координації відбудови України. Мова піде про механізм фінансування, аналогічний плану Маршалла, щоб допомогти Україні плавно відновитись після війни.

Вчора ввечері Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорив підготовку до «важливих заходів».

Наприкінці лютого у Світовому банку заявили, що Україні необхідно щонайменше $411 млрд на повоєнне відновлення. За його даними, повномасштабне вторгнення РФ відкинуло прогрес України на 15 років назад та підштовхнуло 7,1 мільйона людей до бідності.

Про план Маршалла для України йшлося на Берлінській конференції з відбудови України у жовтні 2022 року. Тоді учасники наголошували, в результаті його реалізації Україна стане виробником зеленої енергії, експортером індустріальної та аграрної продукції, цифровим центром з одними з найкращих ІТ-експертів, а також членом ЄС з відповідною інфраструктурою та правовою базою.