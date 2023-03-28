Зеленський провів чергове засідання Ставки вперше на виїзді – в Дніпрі
Опубліковано:
Зустріч командувачів оперативаних напрямків із президентом України відбулась після відвідин Зеленським Марганця, Нікополя, Запоріжжя та передових позицій українських воїнів у Запорізькій області.
Про це повідомив президент у вечірньому відеозверненні.
На Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист рубежів України по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.
Також Зеленський відзначив підрозділ розвідки «Кракен» і подякував його бійцям за «потужну роботу в Бахмуті».
Нагадаємо, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 14 березня військові ухвалили рішення утримувати Бахмут.