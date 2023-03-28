МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань

Попри протести

Таке рішення схвалено одноголосно на засіданні виконкому Міжнародного олімпійського комітету, яке почалося сьогодні у швейцарській Лозанні.

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На засіданні визначили умови для участі спортсменів з РФ та Білорусі у змаганнях.

Не зможуть змагатися атлети, які активно підтримують війну та перебувають на контракті у збройних силах та силових структурах Росії чи Білорусі.

Росіяни ті білоруси зможуть виступати тільки як нейтральні спортсмени: без прапора, гімну та іншої символіки.

Не зможуть змагатися команди (збірні) цих країн.

Заборонено проведення міжнародних змагань на території РФ і Білорусі та відвідування офіційними особами цих країн міжнародних змагань.

Засідання МОК у швейцарській Лозанні триватиме три дні. Рішення щодо участі росіян і білорусів у Олімпіаді 2024 року в Парижі ухвалять пізніше.

Вчора Україна, Польща і країни Балтії закликали не допускати спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпіади у французькій столиці. МЗС держав висловили жаль з приводу того, що МОК вирішив змінити свою попередню позицію. Олімпійський комітет аргументував своє рішення тим, що не може дискримінувати спортсменів через їх громадянство.

25 березня у швейцарській Лозанні, де розташована резиденція Міжнародного олімпійського комітету, відбувся марш проти участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі.

Також раніше група з 35 країн домовилася вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор у Парижі. За повну заборону виступили США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.

У березні Європарламент виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до змагань Олімпіади-2024, ухваливши відповідну резолюцію.