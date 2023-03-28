Молдова домовилась про вільну торгівлю з чотирма країнами

угода Європейської асоціації вільної торгівлі

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія планують підписати угоду з Кишиневом до літа.

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Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Домовленість охоплює торгівлю товарами і послугами, права інтелектуальної власності, державні закупівлі та сталий розвиток.

Це перша угода Європейської асоціації вільної торгівлі, яка має окрему главу, присвячену продажу через онлайн-сервіси або через інтернет.

В Осло зазначають, що основним імпортом з Молдови до Норвегії є меблі та текстиль. Більшу частину експорту з Норвегії в Молдову становлять риба і морепродукти, а також деталі та аксесуари для транспортних засобів.

«Дуже позитивно, що ми уклали угоду, що сприяє стійкій економічній співпраці, незважаючи на війну в Європі. Існує великий потенціал для збільшення торгівлі між Норвегією та Молдовою», – зауважив норвезький міністр промисловості Ян Крістіан Вестре.

Переговори між Кишиневом та країнами ЄАВТ стартували навесні 2021 року.