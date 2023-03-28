ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ

Нацасамблея Франції визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Нацасамблея Франції визнала Голодомор геноцидом українського народу
Нацасамблея Франції визнала Голодомор геноцидом українського народу © Володимир Зеленський / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Париж – Відповідна резолюція ухвалена 168 голосами. 

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«Визнання голодомору 1932-1933 років геноцидом означає ще раз підтвердити підтримку Францією вільного вибору долі українського народу», — зазначено у твітері президентської партії «Відродження», яка є ініціатором резолюції. 

На ухвалення резолюції вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував Франції та зазначив, що це рішення є важливим та знаковим. 

«Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності», — написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, 23 березня Голодомор геноцидом українського народу визнала Ісландія

Штучний голод 1932-1933 років, створений сталінським режимом в Україні забрав життя мільйонів українців. Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 25 держав світу та Європейський парламент. 

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