Нацасамблея Франції визнала Голодомор геноцидом українського народу

ІСТОРИЧНЕ РІШЕННЯ

Париж – Відповідна резолюція ухвалена 168 голосами.

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«Визнання голодомору 1932-1933 років геноцидом означає ще раз підтвердити підтримку Францією вільного вибору долі українського народу», — зазначено у твітері президентської партії «Відродження», яка є ініціатором резолюції.

"Reconnaître la famine de 1932-1933 comme génocide, c'est réaffirmer le soutien de la France au peuple ukrainien à choisir librement son destin." 🇺🇦🇫🇷



Avec la proposition de résolution d'@AGenetet, nous faisons un grand pas mémoriel pour la reconnaissance de l'Holodomor👇 pic.twitter.com/OQv8L0cCoi — Les Députés Renaissance (@DeputesRE) March 28, 2023

На ухвалення резолюції вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував Франції та зазначив, що це рішення є важливим та знаковим.

«Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності», — написав Зеленський у Twitter.

Визнання парламентом 🇫🇷 Голодомору 1932–1933 років геноцидом 🇺🇦 народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок 🇫🇷 у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! 🇺🇦🤝🇫🇷 pic.twitter.com/SKtqLcQFCx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Нагадаємо, 23 березня Голодомор геноцидом українського народу визнала Ісландія.

Штучний голод 1932-1933 років, створений сталінським режимом в Україні забрав життя мільйонів українців. Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 25 держав світу та Європейський парламент.