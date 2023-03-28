На саміті в грудні розглянуть початок перемов про вступ України, Молдови та Грузії до ЄС

Невдовзі Єврокомісія опублікує звіт про прогрес трьох країн на шляху євроінтеграції.

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Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель під час офіційного візиту в Кишиневі.

«На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів із усіма трьома державами про їх прийом до ЄС», — наголосив Мішель.

Back in Moldova, a candidate country for EU membership. The EU stands in full solidarity with the people of Moldova in these challenging times. Not just with words. But with our actions & concrete support.



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https://t.co/twzzgnSaNx — Charles Michel (@CharlesMichel) March 28, 2023

Зазначимо, Грузія ще не отримала статусу кандидата в ЄС.