На саміті в грудні розглянуть початок перемов про вступ України, Молдови та Грузії до ЄС
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Невдовзі Єврокомісія опублікує звіт про прогрес трьох країн на шляху євроінтеграції.
Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель під час офіційного візиту в Кишиневі.
«На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів із усіма трьома державами про їх прийом до ЄС», — наголосив Мішель.
Back in Moldova, a candidate country for EU membership. The EU stands in full solidarity with the people of Moldova in these challenging times. Not just with words. But with our actions & concrete support.— Charles Michel (@CharlesMichel) March 28, 2023
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Зазначимо, Грузія ще не отримала статусу кандидата в ЄС.