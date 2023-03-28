На саміті в грудні розглянуть початок перемов про вступ України, Молдови та Грузії до ЄС

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Шарль Мішель, Президент Європейської ради
Шарль Мішель, Президент Європейської ради © Geert Vanden Wijngaert / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Невдовзі Єврокомісія опублікує звіт про прогрес трьох країн на шляху євроінтеграції.

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Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель під час офіційного візиту в Кишиневі.

«На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів із усіма трьома державами про їх прийом до ЄС», — наголосив Мішель.

 

 

Зазначимо, Грузія ще не отримала статусу кандидата в ЄС.

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