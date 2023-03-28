ОБТ «Челенджер 2» вже обкатують в Україні

Постачання техніки

Перші танки із Великої Британії нещодавно приїхали до країни і вже скоро будуть працювати на фронті.

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Відео з новими бойовими машинами показав міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, танки – фантастичні. Їх розробили в 1994 році, оснастили пушкою та кулеметами. Ефективна дальність стрільби становить 8 км.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Міністр оборони не називає точну кількість техніки, яка вже в Україні і скільки буде ще поставлено. Та на початку березня надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко говорив, що всього таких машин має бути 28.

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