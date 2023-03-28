Постачання техніки

ОБТ «Челенджер 2» вже обкатують в Україні

Опубліковано:

Британський танк «Челенджер-2»
Британський танк «Челенджер-2» © Pavel Golovkin / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Перші танки із Великої Британії нещодавно приїхали до країни і вже скоро будуть працювати на фронті.

Реклама

Відео з новими бойовими машинами показав міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, танки – фантастичні. Їх розробили в 1994 році, оснастили пушкою та кулеметами. Ефективна дальність стрільби становить 8 км. 

Міністр оборони не називає точну кількість техніки, яка вже в Україні і скільки буде ще поставлено. Та на початку березня надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко говорив, що всього таких машин має бути 28.

► Читайте також: Українські військові у Великій Британії завершили тренування на танках «Челенджер 2»

Завантажити додаток

Читайте також про таке: