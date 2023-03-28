Охтирка на Сумщині отримала відзнаку «Місто-герой»

МІСТО-ГЕРОЙ

Охтирка – У заходах з нагоди річниці героїчної оборони прикордонного міста взяв участь Володимир Зеленський.

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Президент вручив нагороду міському голові Павлу Кузьменку, голові ВЦА та міському коменданту.

Очільник держави зазначив, що бої за Охтирку вибороли захист і для інших міст України, зокрема Києва та Харкова.

«На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей, наших героїв, усіх українців та українок. Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим – за всю нашу державу. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України й українського народу», — підкреслив Зеленський.

Президент також вручив державні нагороди учасникам оборони міста.

Заходи з нагоди річниці героїчної оборони Охтирки © Офіс Президента України

Указом президента відзнаку «Місто-герой» України місту Охтирка було присвоєно 24 березня 2022 року.

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський вручив відзнаку «Місто-герой України» Харкову. Нагороду було вручено міському голові Ігорю Терехову.