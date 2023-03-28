Париж збільшить удвічі постачання снарядів для України

ЗБРОЯ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 мм.

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Про це в інтерв’ю Le Figaro заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він зазначив, що Париж поставить наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України. Таким чином, планується збільшити поставку потрібних боєприпасів до двох тисяч на місяць з кінця березня.

Адже саме 155-мм снаряди необхідні для роботи французьких САУ Цезар та німецьких PzH 2000.

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Крім того, міністр оборони підкреслив, що обіцяна Францією система ППО SAMP/T «дуже скоро» буде надана Україні.

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Нагадаємо, 20 березня ЄС погодив план прискорення постачання боєприпасів Україні на 2 млрд євро. Ініціатива передбачає постачання мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців.

28 березня стало відомо, що Болгарія може поставити в Україну таку кількість боєприпасів, яка може вплинути на хід війни. Але робитиме це не офіційна Софія, а державний військовий завод ВМЗ через посередників. Вартість радянських боєприпасів становить майже €175 млн.