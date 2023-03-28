Парламентські вибори в Греції відбудуться 21 травня

Вибори у Греції

Офіційну дату голосування оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

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Вибори проведуть до початку туристичного сезону та вступних іспитів в університети. Цього дня закінчуються повноваження чинного уряду, сказав глава Кабміну, виступаючи на зустрічі міністрів в Афінах. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Якщо перший тур голосування виявиться безрезультатним і уряд не буде сформований, то другий етап відбудеться не пізніше ніж на початку липня.

Оглядаючись на час перебування свого уряду на посаді, Кіріакос Міцотакіс сказав, що «Греція перебуває у набагато кращому становищі 2023 року, ніж 2019 року».

Визнавши, що «були допущені помилки», він сказав, що робота уряду «продовжуватиметься», щоб «змінити Грецію більш нетрадиційно і сміливо».

Спочатку вибори у Греції планували провести 9 квітня, однак від цієї дати відмовились через найбільшу в історії країни залізничну катастрофу 28 лютого. Аварія сталася поблизу північного грецького міста Темпе. Пасажирський потяг врізався у вантажний, що їхав у протилежному напрямку по тій самій колії, і деякі з вагонів загорілися. Загинули 57 людей.

Трагедія може відігравати значну роль у передвиборчій кампанії. Хоча правоцентристська партія прем'єр-міністра Міцотакіса «Нова демократія» поки лідирує в усіх опитуваннях, її відрив від опозиційної політичної сили «Сіріза» колишнього прем'єр-міністра Алексіса Ципраса скоротився приблизно до 3% на тлі масових протестів та недовольства через аварію.

Парламент Греції є однопалатним. Загальна кількість депутатів — 300. Зараз правляча партія «Нова демократія» має у ньому 156 місць, офіційна опозиція «Сіріза» — 88, ще п'ять партій — від 22 мандатів і менше.