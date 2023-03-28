Рада ЄС остаточно затвердила заборону авто зі шкідливими викидами з 2035 року

ЗЕЛЕНИЙ КУРС

Нові правила спрямовані на скорочення шкідливих викидів від автомобільного транспорту.

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Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Ради.

Згідно з новими правилами, передбачено скорочення викидів вуглекислого газу на 55% для нових автомобілів і на 50% для нових мікроавтобусів з 2030 по 2034 роки.

З 2035 року мова йде про 100 % скорочення викидів як для нових автомобілів, так і мікроавтобусів.

З узгодженням нових цілей транспортні засоби з нульовим рівнем викидів стануть дешевшими, ніж транспортні засоби, що працюють на викопному паливі.

Нагадаємо, 20 березня ООН оприлюднила звіт про зміни клімату. Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш назвав доповідь «посібником з виживання людства». Він зазначив, що швидкість зростання температури за останні півстоліття є найвищою за 2000 років, а концентрація вуглекислого газу — за 2 мільйони років.