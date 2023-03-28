ЗЕЛЕНИЙ КУРС

Рада ЄС остаточно затвердила заборону авто зі шкідливими викидами з 2035 року

Опубліковано:

Автомобілі на автобані поблизу Франкфурта, Німеччина / ілюстративне фото
Автомобілі на автобані поблизу Франкфурта, Німеччина / ілюстративне фото © AP - Michael Probst
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Нові правила спрямовані на скорочення шкідливих викидів від автомобільного транспорту. 

Реклама

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Ради. 

Згідно з новими правилами, передбачено скорочення викидів вуглекислого газу на 55% для нових автомобілів і на 50% для нових мікроавтобусів з 2030 по 2034 роки.  

З 2035 року мова йде про 100 % скорочення викидів як для нових автомобілів, так і мікроавтобусів.  

З узгодженням нових цілей транспортні засоби з нульовим рівнем викидів стануть дешевшими, ніж транспортні засоби, що працюють на викопному паливі. 

Нагадаємо, 20 березня ООН оприлюднила звіт про зміни клімату. Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш назвав доповідь «посібником з виживання людства». Він зазначив, що швидкість зростання температури за останні півстоліття є найвищою за 2000 років, а концентрація вуглекислого газу — за 2 мільйони років.  

Завантажити додаток

Читайте також про таке: