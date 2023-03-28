Російські хакери атакували Словаччину

Через передачу МіГ-29

Група Anonymous RU зупинила роботу кількох сайтів держустанов та великих банків. Також хакери надіслали погрози державі через підтримку України.

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Про можливі атаки хакерів Агенство Нацбезпеки Словаччини повідомило наприкінці лютого, пише видання Vosveteit. Сьогодні російські хакери написали у телеграмі, що видалили веб-сайти парламенту, Нацбанку, Міністерства юстиції, найпопулярніших і найбільших у країні Exim та JT банку. На момент написання матеріалу більшість сайтів не працювали.

Також хакери надіслали погрозу Словацькій республіці через підтримку України та передачу МіГ-29.

У ЗМІ пишуть, що це була DDOS-атака. Для такого типу характерно, що зловмисник відправляє на сервер таку велику кількість запитів, з якими ресурс не може впоратись і припиняє працювати. У словацьких медіа повідомили, що атаки можуть продовжитись.

У січні російські хакери вже атакували словацькі сайти. Тоді не працювали ресурси Національної ради, міністерства внутрішніх справ, міноборони, банків, ЗМІ.