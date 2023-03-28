Румунія та Польща попросять ЄС допомогти у відстеженні експорту зерна з України

Самоскид розвантажує зерно в зерносховищі в селі Згурівка, Україна, 9 серпня 2022 року

Це допоможе уникнути спекуляцій і штучного заниження цін, що негативно впливає на фермерів.

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Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Бухаресті, пише видання Agerpress.

Очільник румунського уряду обговорив з польським колегою вплив українського експорту зернових та інших продуктів на румунських, польських та агровиробників інших країн-сусідок України.

«Ми боремось разом за те, щоб це зерно покинуло наші країни, щоб Європейський Союз ефективно допомагав нам у здійсненні торговельної політики, яка відповідає найкращим стратегічним інтересам України та Центральної Європи, а також економічним інтересам Польщі та Румунії», – зазначив Моравецький.

Минулого року у Варшаві та Бухаресті відбулись протести через ситуацію на аграрному ринку. Тоді уряди двох країн допомогли Києву з експортом зерна, додаткова пропозиція якого згодом негативно вплинуло на ціни та можливості зберігання продуктів у Польщі та Румунії.