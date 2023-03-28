РФ завдала удару керованою авіабомбою по Сумщині

росія атакує мирне населення

Уранці 28 березня під російську атаку потрапило Білопілля.

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Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Унаслідок обстрілу загорілася господарча споруда, а також пошкоджені два приватні будинки, вікна спортивного залу та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку, зруйновані гараж з легковим автомобілем і вуличний газопровід низького тиску. Одна людина госпіталізована, йдеться в повідомленні.

Уранці росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Середино-Будську громаду. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У ніч проти 28 березня росіяни запустили по території України 15 ударних безпілотників типу «Шахед-136». Російські винищувачі Су-35 направили на Херсонську область дві керовані авіаційні бомби. Росіяни застосували також і один розвідувальний БпЛА «Гранат-4»