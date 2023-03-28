РФ, ймовірно, задіяла «досвідчених вагнерівців» для штурму Авдіївки – ISW

АНАЛІТИКА ISW

Українські військові стріляють з італійської гаубиці Oto Melara Mod 56 поблизу лінії фронту в Авдіївці, Донецька область 19 лютого 2023 року

Висококваліфіковані підрозділи спробують закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

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Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

25 березня, речник Таврійського війська полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що українська розвідка прогнозує можливу появу групи «Вагнера» на Авдіївському напрямку.

Після цього в забороненій російській соцмережі VK на сторінці одного із користувачів з’явився некролог «вагнерівця» Євгена Малготіна, який нібито загинув 20 березня в Авдіївці. У повідомленні стверджували, що Малготін мав попередній військовий досвід і воював у 2-му російському добровольчому загоні Армії Республіки Сербської (зазвичай відомої як Армія боснійських сербів) у 1992 році.

«Схоже, Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє військового вищого калібру, що входить до складу сил спеціальних операцій групи «Вагнера», – зазначають у розвідці.

Незважаючи на те, що «Вагнер» залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, в інших точках України є висококваліфіковані кадри. Російське військове керівництво, можливо, вирішило розгорнути вагнерівців у районі Авдіївки в останні тижні, щоб підтримати виснажені та менш якісні сили так званої «ДНР» у їхніх спробах взяти населений пункт.

Якщо такі бойовики «Вагнера» воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може пояснити обмежені тактичні успіхи в цьому районі за останній тиждень, припускають аналітики.