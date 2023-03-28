СБУ встановила, що експрезидент «Мотор Січ» блокував поставку бойового гелікоптера для розвідки

Викриття СБУ

В'ячеслава Богуслаєва звинувачують у навмисному перешкоджанні діяльності українських військових. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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АТ «Мотор Січ» у квітні 2022 року отримало замовлення від ГУР Міноборони на гелікоптер МІ-2, йдеться у повідомленні Служби безпеки.

Гвинтокрил мав виконувати бойові завдання на фронті. Втім,тодішній очільник підприємства навмисно заблокував виконання державного замовлення. Він надав вказівку розібрати гвинтокрил на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього.

Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопаті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу тримального ґвинта.

22 жовтня 2022-го В'ячеслава Богуслаєва затримала СБУ. Йому висунули підозру за статтями колабораційна діяльність та допомога державі-агресору. За цими обвинуваченнями йому загрожує до 15 років ув'язнення.

З 24 жовтня 2022-го Богуслаєв знаходиться в СІЗО без права на заставу.

Слідство встановило, що компанія Мотор Січ продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії уже після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Двигуни Мотор Січі виявили в збитих російських гелікоптерах.

У лютому 2023 року стало відомо, що Богуслаєва підозрюють ще й в сприянні терористичній діяльності — філії очолюваного ним підприємства Мотор Січ працювали в Сніжному на тимчасово окупованій Донеччині.