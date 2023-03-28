США прагнуть позбавити Китай статусу «країни, що розвивається»

Посилити тиск на КНР

Таким чином для Пекіна хочуть скасувати преференції та можливість отримання спецдопомоги.

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Відповідний законопроект Палата представників Конгресу США одноголосно схвалила 27 березня. Про це повідомляє The Hill.

Документ доручає державному секретарю «домагатися» зміни статусу КНР у міжнародних організаціях на «країну з доходом вище середнього», «країну з високим доходом» або «розвинену країну».

Крім того, він доручає працювати над тим, щоб Китай не отримував преференцій або допомоги через чинний статус.

«Китайська Народна Республіка є другою за величиною економікою світу, на яку припадає 18,6% світової економіки», — заявила на засіданні представниця республіканців, одна з авторів законопроекту Янг Кім.

Вона уточнила, що за розміром економіки КНР поступається лише Сполученим Штатам.

«До США також ставляться як до країни з високим рівнем доходу в договорах і міжнародних організаціях, тому до Китаю також слід ставитися як до розвиненої країни», — додала Янг Кім.

За словами депутатки, Китай використовує чинний статус, щоб «грати з системою і завдавати шкоди країнам, які дійсно цього потребують».

У лютому Палата представників одноголосно схвалила резолюцію, що засуджує використання Комуністичною партією Китаю шпигунської повітряної кулі над континентальною частиною США.