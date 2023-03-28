Україна розриває торговельну угоду з Сирією

ПРИПИНЕННЯ СПІВПРАЦІ

Відповідне рішення про припинення торговельного, економічного та технічного співробітництва ухвалив 28 березня Кабінет міністрів України. Тепер законопроєкт мають розглянути у Верховній Раді.

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Про це повідомляє Мінекономіки.

«Україна припиняє будь-які відносини не лише з державою-агресором, але і з сателітами Росії. Ми жорстко реагуватимемо на недружні дії стосовно нашої держави» , — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що у відповідь на визнання Сирією незалежності так званих «ЛДНР» Україна розірвала з нею дипломатичні відносини. Проти Башара Асада та сирійських високопосадовців введено санкції.

«Очевидно, що ми маємо переглянути та припинити дію міждержавних документів, що стосуються, зокрема, питань економічних взаємовідносин з Сирією», — підкреслила Свириденко.

Угода між Україною та Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво з Сирією була підписана в квітні 2002 року. Вона передбачала передачу технологій та ноу-хау, створення спільних підприємств, забезпечення технічної допомоги для інвестиційних проектів.