Український «Памфір» зібрав понад 2,4 млн гривень за чотири дні прокату

результати першого прокатного вікенду

Майже 16 тисяч глядачів завітали в кінотеатри для перегляду кримінальної драми режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

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Про це повідомляє дистриб’ютор FILM.UA.

Із такими результатами першого прокатного вікенду «Памфір» обігнав драму «Мирний-21» Ахтема Сеітаблаєва та «Щедрик» Олесі Моргунець-Ісаєнко. Тоді «Мирний-21» зібрав 1,9 млн гривень, а історична драма української режисерки – понад один мільйон гривень.

Як зазначає Forbes, «Памфір» не зміг обійти фільм «Ціна правди», який у перші дні показу в Україні зібрав майже чотири млн гривень та більш як 40 000 глядачів.

В українській кримінальній драмі події розгортаються на Буковині під час Маланки. Глава сімейства – Леонід на прізвисько Памфір – їздить на заробітки до Польщі, щоби назбирати достатньо грошей на будинок для дружини та дитини. Проте через необачний вчинок сина-підлітка Памфіру доведеться згадати своє кримінальне минуле.

Нагадаємо, українська «Мавка» зібрала у прокаті майже 25 млн гривень за вихідні. Анімаційний фільм у перші дні прем'єри переглянули вже 189 тисяч глядачів.