результати першого прокатного вікенду

Український «Памфір» зібрав понад 2,4 млн гривень за чотири дні прокату

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Український «Памфір» зібрав понад 2,4 млн гривень за чотири дні прокату
Український «Памфір» зібрав понад 2,4 млн гривень за чотири дні прокату © FILM.UA
Автор тексту: Олександра Стара
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Майже 16 тисяч глядачів завітали в кінотеатри для перегляду кримінальної драми режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

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Про це повідомляє дистриб’ютор FILM.UA.

Із такими результатами першого прокатного вікенду «Памфір» обігнав драму «Мирний-21» Ахтема Сеітаблаєва та «Щедрик» Олесі Моргунець-Ісаєнко. Тоді «Мирний-21» зібрав 1,9 млн гривень, а історична драма української режисерки – понад один мільйон гривень.

Як зазначає Forbes, «Памфір» не зміг обійти фільм «Ціна правди», який у перші дні показу в Україні зібрав майже чотири млн гривень та більш як 40 000 глядачів.

В українській кримінальній драмі події розгортаються на Буковині під час Маланки. Глава сімейства Леонід на прізвисько Памфір їздить на заробітки до Польщі, щоби назбирати достатньо грошей на будинок для дружини та дитини. Проте через необачний вчинок сина-підлітка Памфіру доведеться згадати своє кримінальне минуле.

Нагадаємо, українська «Мавка» зібрала у прокаті майже 25 млн гривень за вихідні. Анімаційний фільм у перші дні прем'єри переглянули вже 189 тисяч глядачів.

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