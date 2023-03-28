У Франції не вщухають «пенсійні протести»

ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

28 березня французький уряд відхилив нову вимогу профспілок призупинити та переглянути пенсійний законопроєкт. Це викликало обурення профспілкових лідерів. Вони заявили, що уряд повинен знайти вихід з кризи.

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Про це повідомляє Reuters.

Спочатку мітинги були мирними, але не обійшлося без сутичок. Вони спалахнули у містах Бордо, Ренн, Тулуза. У Нанті протестувальники підпалили відділення банку та автомобілі. У Парижі та Марселі демонстранти заблокували на деякий час автомагістралі та залізничні колії.

За даними поліції, сьогодні у Парижі на протест вийшло 93 тисячі демонстрантів. Це менше ніж 23 березня, коли рекорд сягнув 119 тисяч, але дорівнює кількості портестувальників під час січневих забастовок.

Нагадаємо, схвалена урядом пенсійна реформа передбачає підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею.

Рішення прийняти закон в обхід парламенту викликало обурення у громадян. У Франції відхилили вже два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція. Вони не набрали необхідної кількості голосів. Проте французи продовжують виказувати своє невдоволення за допомогою загальнонаціональних протестів.

З огляду на це, прем'єр-міністерка пообіцяла більше не вдаватися до статті 49.3 окрім проєктів, що стосуються змін у бюджеті.

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