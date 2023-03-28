РОСІЙСЬКА ЗАГРОЗА

Шпигували на РФ: у Польщі затримали ще трьох агентів

Опубліковано:

Варшава, Польща
Варшава, Польща © Укрінформ
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

Агентство внутрішньої безпеки ідентифікувало нових осіб, які діяли в рамках раніше викритої шпигунської мережі. Загалом у цій справі вже затримано 12 осіб.  

Реклама

Про це пише PAP. 

Агенти виконували конкретні завдання від імені російських спецслужб. 

«Це ціла мережа людей, яким було доручено збирати інформацію про маршрути і перевезення, що надаються в Україну, але ці люди також поширювали конкретний контент, який був замовлений російською стороною і є частиною поточного порядку денного активної пропагандистської діяльності проти Польщі», — зазначив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин. 

►Читайте також: Готували диверсії: у Польщі викрили шпигунську мережу РФ

Нагадаємо, 15 березня у Польщі викрили шпигунську мережу РФ, яка готувала диверсії на залізниці. Іноземців, що працювали на російські спецслужби, вдалося затримати завдяки виявленню прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах. обладнання  фіксувало рух на коліях і передавало зображення в мережу.  За інформацією видання Rzeczpospolita, серед шпигунів, які готували теракти у Польщі, не було росіян. РФ вербувала до шпигунської групи білорусів і українців. Зловмисників спокусили гроші: РФ оплачувала їхні дії на постійній основі. 

21 березня у Польщі затримали російського шпигуна, який збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури та діяльність органів безпеки країни у Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: