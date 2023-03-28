Шпигували на РФ: у Польщі затримали ще трьох агентів

РОСІЙСЬКА ЗАГРОЗА

Агентство внутрішньої безпеки ідентифікувало нових осіб, які діяли в рамках раніше викритої шпигунської мережі. Загалом у цій справі вже затримано 12 осіб.

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Про це пише PAP.

Агенти виконували конкретні завдання від імені російських спецслужб.

«Це ціла мережа людей, яким було доручено збирати інформацію про маршрути і перевезення, що надаються в Україну, але ці люди також поширювали конкретний контент, який був замовлений російською стороною і є частиною поточного порядку денного активної пропагандистської діяльності проти Польщі», — зазначив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

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Нагадаємо, 15 березня у Польщі викрили шпигунську мережу РФ, яка готувала диверсії на залізниці. Іноземців, що працювали на російські спецслужби, вдалося затримати завдяки виявленню прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах. обладнання фіксувало рух на коліях і передавало зображення в мережу. За інформацією видання Rzeczpospolita, серед шпигунів, які готували теракти у Польщі, не було росіян. РФ вербувала до шпигунської групи білорусів і українців. Зловмисників спокусили гроші: РФ оплачувала їхні дії на постійній основі.

21 березня у Польщі затримали російського шпигуна, який збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури та діяльність органів безпеки країни у Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах.