ЄС планує перейти на цифровий гаманець до 2025 року

європейська діджиталізація

Це дозволить відмовитися від усіх паперових і пластикових документів, включаючи ID-карту або водійські права.

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Про це пише естонське національне телерадіомовлення ERR.

Окрім посвідчень особи, у гаманці можна буде зберігати дозволи на риболовлю та рецепти на ліки. Крім того, користувачі зможуть обирати, кому і яку інформацію показувати.

«Наприклад, якщо вас зупиняє дорожній інспектор, він дійсно має право подивитися на ваш особистий код та ім'я, при цьому швейцару в барі не потрібно знати, де ви проживаєте, який у вас персональний ідентифікаційний код, дата народження або ім'я. Він просто повинен побачити, що вам виповнилось 18 років», – зауважив експерт Департаменту державної інфосистеми Марк Ерліх.

За його словами, немає жодних перешкод для того, щоб країни ЄС почали використовувати цифровий гаманець до кінця 2025 року.

Законодавці Європейського Союзу обговорюють нову редакцію регламенту, відомою під абревіатурою eiDAS, ще з 2020 року. Тиждень тому була завершена робота над попереднім додатком цифрового гаманця.