Війська РФ обстріляли Харківщину та Херсонщину: є поранені
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Унаслідок атаки росіян у селі Подоли на Харківщині зазнали поранень три цивільні жінки 70, 69 та 68 років.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан однієї жінки – важкий. Інші у середньому стані», — зазначив він у Telegram.
Також один мирний житель зазнав поранень внаслідок авіаційного обстрілу Берислава Херсонської області.
За інформацією очільника Бериславської РДА Володимира Літвінова, пораненого чоловіка доставили в лікарню.
«Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також, від вибухової хвилі виявили ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна», — додав Літвінов.
Раніше РФ завдала удару керованою авіабомбою по Сумщині. Уранці 28 березня під російську атаку потрапило Білопілля.