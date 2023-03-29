Війська РФ обстріляли Харківщину та Херсонщину: є поранені

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Наслідки обстрілу у місті Берислав. Херсонська область, 29 березня 2023 року.

Унаслідок атаки росіян у селі Подоли на Харківщині зазнали поранень три цивільні жінки 70, 69 та 68 років.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан однієї жінки – важкий. Інші у середньому стані», — зазначив він у Telegram.

Також один мирний житель зазнав поранень внаслідок авіаційного обстрілу Берислава Херсонської області.

За інформацією очільника Бериславської РДА Володимира Літвінова, пораненого чоловіка доставили в лікарню.

Наслідки обстрілу у місті Берислав. Херсонська область, 29 березня 2023 року. © Володимир Літвінов / Telegram

«Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також, від вибухової хвилі виявили ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна», — додав Літвінов.

Раніше РФ завдала удару керованою авіабомбою по Сумщині. Уранці 28 березня під російську атаку потрапило Білопілля.