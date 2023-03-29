вибухи в мелітополі

В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

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В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи © Телеграм-канал
Автор тексту: Олександра Стара

Їх було чутно одразу в кількох районах міста.

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Про це написав міський голова Іван Федоров.

Як зазначає телеграм-канал «РІА-Мелітополь», по населеному пункту було завдано десять ударів. Диміло в районі аеродромів. За інформацією місцевої так званої влади, в Мелітополі повністю зникло світло.

Знеструмлені будинки поблизу залізниці, також у Семенівці, Тамбовці та інших селах, повідомляють підписники каналу. 

Підконтрольна РФ влада запевняє, що влучили в локомотивне депо.

Нагадаємо, 27 березня в Мелітополі також повідомляли про вибухи. Унаслідок влучань пошкоджені будівлі, де розміщені силові структури РФ.

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