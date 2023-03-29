вибухи в мелітополі
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
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Їх було чутно одразу в кількох районах міста.
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Про це написав міський голова Іван Федоров.
Як зазначає телеграм-канал «РІА-Мелітополь», по населеному пункту було завдано десять ударів. Диміло в районі аеродромів. За інформацією місцевої так званої влади, в Мелітополі повністю зникло світло.
Знеструмлені будинки поблизу залізниці, також у Семенівці, Тамбовці та інших селах, повідомляють підписники каналу.
Підконтрольна РФ влада запевняє, що влучили в локомотивне депо.
Нагадаємо, 27 березня в Мелітополі також повідомляли про вибухи. Унаслідок влучань пошкоджені будівлі, де розміщені силові структури РФ.