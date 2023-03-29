РОСІЙСЬКИЙ ШПІОНАЖ

В Україні може й досі діяти російська агентурна мережа — RUSI

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Москва, Кремль
Москва, Кремль © AP - Alexander Zemlianichenko
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Широко розгорнута ще до повномасштабного вторгнення шпигунська мережа Москви продовжує забезпечувати постійний потік розвідувальної інформації для РФ. 

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Про це йдеться у новому звіті Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). 

У документі зазначено, що російська агентура в Україні стала тією внутрішньою загрозою, яка обмежила можливості Києва підготуватися до повномасштабної війни.  

З лютого 2022 в Україні було затримано тисячі людей, які співпрацювали з Кремлем. Їх завербували ще до початку вторгнення.  

Аналітики зазначають, що ті агенти, що проникли в українську політичну чи економічну еліту, могли потім вербувати людей не як російських шпигунів, а як особистих клієнтів, які мимоволі просували російські інтереси. 

За даними інституту, наказ підготувати плани щодо окупованої України ФСБ могла влітку 2021 року. Кремль намагався розмістити в Україні високопоставлених агентів, щоб керувати операціями на місці, а не з РФ. 

Автори звіту попереджають, що багатьох агентів Кремля та їхні операції ще не викрито. Причому вони продовжують активно діяти не тільки в Україні, а й в інших країнах. Втім, дослідники зазначають, що Росії не вдалося спровокувати внутрішню політичну кризу в Києві, над якою вони працювали. 

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