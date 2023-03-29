Гендиректор МАГАТЕ прибув на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Це вже другий візит керівника Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на ЗАЕС, відтоді як станцію окупувала Росія.

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Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Раніше Гендиректор МАГАТЕ заявив, що угода щодо захисту Запорізької АЕС може бути невдовзі укладена. Проте попередив, що активізація бойових дій у цьому районі збільшила ризики для станції.

МАГАТЕ вже кілька місяців закликає до створення захисної зони навколо станції, яка знаходиться дуже близько до лінії фронту.

Кілька днів тому Рафаель Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Запоріжжі. Вони відвідали Дніпровську ГЕС та обговорили безпекову ситуацію на ЗАЕС. Згодом Гендиректор МАГАТЕ планував особисто відвідати окуповану АЕС.

У РФ заявили про намір обговорити з Гроссі ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. У компанії «Росатом» зазначили, що готові до переговорів про «гарантування ядерної безпеки» під час візиту очільника МАГАТЕ на ЗАЕС.

Нагадаємо, Запорізька атомна станція окупована з початку березня 2022 року. Поблизу станції точаться активні бойові дії.