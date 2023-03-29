Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну

З початку повномасштабного вторгнення між президентом України та головою КНР контактів ще не було.

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Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю AP.

«Ми готові бачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, понад рік, у нас не було контактів», — сказав Зеленський.

Зеленський впевнений, що очікування Москви від візиту Сі не виправдалися, тому президент РФ Володимир Путін обійшовся маленькою «перемогою», оголосивши про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Заява щодо цього була зроблена для того, щоб відвернути увагу від відсутності гарантій від Китаю та його лідера, вважає президент України.

«Що це означає? Значить те, що візит (Сі — ред.) не пішов Росії на користь», — зазначив Володимир Зеленський.

Ще перед поїздкою Сі Цзіньпіна в Москву The Wall Street Journal писав про наміри Пекіна зателефонувати Зеленському.

Раніше українські лідери заявляли про бажання донести Сі Цзіньпіну позицію Києва щодо мирних переговорів. Ще у серпні Зеленський наполягав на телефонній розмові з лідером КНР, але в Пекіні відповіді уникли.