У ЗСУ сформували перші в світі ударні роти БпЛА

піхота нового покоління

Бійці піхоти нового покоління уже завершили навчання і отримали необхідне обладнання — пікапи, безпілотники українського виробництва та «Старлінки».

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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії, наводитимуть артилерію та підвищать ефективність під час міських боїв, зазначив глава відомства Михайло Федоров.

«Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки — безперебійний зв‘язок на полі бою», — написав міністр у телеграмі.

За його словами, укомплектовані ударні роти є «конкурентною перевагою українців над росіянами».

Над розвитком Армії дронів працюють Мінцифра, Генштаб, Держспецзв‘язку, Міноборони та UNITED24, йдеться в повідомленні.