З початку минулого року Канада прийняла майже 200 тисяч українців

Демонстрація проти війни в Україні перед посольством Росії в Оттаві, 24 лютого 2023 року

Уряд країни продовжив до липня чинність спеціальної міграційної програми для переселенців з України.

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Про це йдеться у федеральному бюджеті Канади.

За умовами продовження, українці можуть подати заявку на допомогу від Оттави до 15 липня 2023 року та прибути до Канади до 31 березня 2024 року.

«Для втілення цього, уряд додатково виділив 171,4 млн доларів протягом трьох років» , — зазначають в офіційному повідомленні.

По приїзду в Канаду біженці мають можливість отримати разову фінансову допомогу від федерального уряду та щомісячну фінансову виплату від місцевої влади провінції, у якій вони зупиняться.