ВІДБУДОВА УКРАЇНИ

Зруйновані будинки у смт Архангельське на Херсонщині, 05.12.22

Для старту було обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Там розпочнеться масштабне відновлення за принципом «build back better».

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Про це йдеться на сайті уряду.

На нараді щодо післявоєнного відновлення деокупованих частин України було визначено дати початку проєкту. Наразі про них не повідомлено.

Кабмін запускає пілотний проєкт комплексної відбудови на звільнених територіях © Урядовий портал

«Визначено п’ять населених пунктів, де стартує пілот. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе має комплексно відновлюватися з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом «краще, ніж було», — зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль © Урядовий портал

Нагадаємо, згідно з новими розрахунками Світового банку, Україні на повоєнне відновлення знадобиться щонайменше $411 млрд.

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