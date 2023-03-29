«Мардери» вже в Україні: Резніков проїхався на одній із машин
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І назвав їх «відмінним зразком німецької якості».
Міністр оборони Олексій Резніков додав, що чекає також на «швидке приручення» танків «Леопард».
Глава українського відомства подякував за військову допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцю, німецькому колезі Борису Пісторіусу, а також всьому народу Німеччини.
Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023
Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!
Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!
Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV
Німецькі військові використовували «Мардери» ще з 1970 років, але постійно їх модернізовували. Наразі техніку поступово виводять з експлуатації, але сотні одиниць і досі залишаються на озброєнні ФРН.
Про те, що ЗСУ отримає 40 БМП Берлін оголосив у січні 2023 року. Цього ж місяця українські військові поїхали до Німеччини навчатись управляти цими машинами.