зразок німецької якості

«Мардери» вже в Україні: Резніков проїхався на одній із машин

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Німецький танк «Мардер»
Німецький танк «Мардер» © Michael Sohn / AP
Автор тексту: Олександра Стара

І назвав їх «відмінним зразком німецької якості».

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Міністр оборони Олексій Резніков додав, що чекає також на «швидке приручення» танків «Леопард»

Глава українського відомства подякував за військову допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцю, німецькому колезі Борису Пісторіусу, а також всьому народу Німеччини. 

 

Німецькі військові використовували «Мардери» ще з 1970 років, але постійно їх модернізовували. Наразі техніку поступово виводять з експлуатації, але сотні одиниць і досі залишаються на озброєнні ФРН. 

Про те, що ЗСУ отримає 40 БМП Берлін оголосив у січні 2023 року. Цього ж місяця українські військові поїхали до Німеччини навчатись управляти цими машинами. 

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