«Мардери» вже в Україні: Резніков проїхався на одній із машин

зразок німецької якості

І назвав їх «відмінним зразком німецької якості».

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Міністр оборони Олексій Резніков додав, що чекає також на «швидке приручення» танків «Леопард».

Глава українського відомства подякував за військову допомогу канцлеру Німеччини Олафу Шольцю, німецькому колезі Борису Пісторіусу, а також всьому народу Німеччини.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 29, 2023

Німецькі військові використовували «Мардери» ще з 1970 років, але постійно їх модернізовували. Наразі техніку поступово виводять з експлуатації, але сотні одиниць і досі залишаються на озброєнні ФРН.

Про те, що ЗСУ отримає 40 БМП Берлін оголосив у січні 2023 року. Цього ж місяця українські військові поїхали до Німеччини навчатись управляти цими машинами.