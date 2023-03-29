МЗС Швеції викликало посла Росії через погрози щодо вступу в НАТО

Російські погрози

У соціальній мережі посольства РФ з'явився пост, в якому йшлося про можливі негативні наслідки для країни після її вступу до блоку.

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Допис з'явився вчора ввечері, повідомляє телеканал SVT. У ньому сказано, що після вступу Швеції і Фінляндії до Альянсу протяжність російсько-натовських кордонів збільшиться майже вдвічі, а «нові члени ворожого блоку стануть легітимною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військових».

В МЗС Швеції захотіли роз'яснень. «Міністерство закордонних справ викличе російського посла, щоб він чітко висловився проти цієї очевидної спроби впливу», — повідомив міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.

Міністр наголосив, що політику безпеки Стокгольма визначає Швеція і ніхто інший.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією, але поки її не ратифікували Угорщина і Туреччина.

В Угорщині заявили, що депутати в обмін на ратифікацію протоколу чекають від Швеції «запевнень» у невтручанні у внутрішню політику Будапешта. Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем відповів, що Стокгольм не даватиме Угорщині ніяких обіцянок.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у лютому заявляв, що Швецію і Фінляндію можуть прийняти до Альянсу ще до липня.