Кібернаступ

Москва активізувала кібератаки на Європу — дослідження

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Москва все частіше здійснює кібератаки на Європу
Москва все частіше здійснює кібератаки на Європу © Vosveteit
Автор тексту: Оксана Вітер
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Кібервійна Росії проти України значною мірою провалилася, тож хакери з РФ тепер переключилися на Польщу, країни Північної Європи та Балтії. 

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Про це пише The Guardian з посиланням на американські та французькі компанії.  

Вторгнення РФ супроводжувалося широкомасштабними кібератаками в Україні, але вони були відбиті. Тож наприкінці минулого року РФ змістила фокус на інші європейські країни, заявили в обох компаніях. 

Зокрема, паризька безпекова компанія Thales заявила у своєму звіті, що Росія завдає кібератаки по Польщі, країнах Північної Європи і Балтії, щоб посіяти розбрат і просувати антивоєнні меседжі.

«У третьому кварталі 2022 року Європа була втягнута у високоінтенсивну гібридну кібервійну», — сказав віце-президент Thales з кібер-рішень П'єр-Ів Жоліве.

За словами Жоліве, країни за межами України потерпають від масової хвилі DDoS-атак. Для такого типу характерно, що зловмисник відправляє на сервер таку велику кількість запитів, з якими ресурс не може впоратись і припиняє працювати. Ці атаки спрямовані на те, щоб посіяти хаос, а не зруйнувати інфраструктуру.

У компанії Microsoft повідомили, що російські хакери здійснили атаки щонайменше в 17 європейських країнах за перші шість тижнів цього року. Там зазначили, що цьогорічні атаки в Європі в основному були спрямовані на урядові установи з метою шпигунства.

 

Вчора повідомлялося, що російські хакери атакували Словаччину. Група Anonymous RU зупинила роботу кількох сайтів держустанов та великих банків. Також хакери надіслали погрози державі через підтримку України. 

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