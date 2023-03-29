Москва активізувала кібератаки на Європу — дослідження

Кібернаступ

Москва все частіше здійснює кібератаки на Європу

Кібервійна Росії проти України значною мірою провалилася, тож хакери з РФ тепер переключилися на Польщу, країни Північної Європи та Балтії.

Реклама Читати продовження

Про це пише The Guardian з посиланням на американські та французькі компанії.

Вторгнення РФ супроводжувалося широкомасштабними кібератаками в Україні, але вони були відбиті. Тож наприкінці минулого року РФ змістила фокус на інші європейські країни, заявили в обох компаніях.

Зокрема, паризька безпекова компанія Thales заявила у своєму звіті, що Росія завдає кібератаки по Польщі, країнах Північної Європи і Балтії, щоб посіяти розбрат і просувати антивоєнні меседжі.

«У третьому кварталі 2022 року Європа була втягнута у високоінтенсивну гібридну кібервійну», — сказав віце-президент Thales з кібер-рішень П'єр-Ів Жоліве.

За словами Жоліве, країни за межами України потерпають від масової хвилі DDoS-атак. Для такого типу характерно, що зловмисник відправляє на сервер таку велику кількість запитів, з якими ресурс не може впоратись і припиняє працювати. Ці атаки спрямовані на те, щоб посіяти хаос, а не зруйнувати інфраструктуру.

У компанії Microsoft повідомили, що російські хакери здійснили атаки щонайменше в 17 європейських країнах за перші шість тижнів цього року. Там зазначили, що цьогорічні атаки в Європі в основному були спрямовані на урядові установи з метою шпигунства.

Вчора повідомлялося, що російські хакери атакували Словаччину. Група Anonymous RU зупинила роботу кількох сайтів держустанов та великих банків. Також хакери надіслали погрози державі через підтримку України.