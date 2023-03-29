Невдовзі Польща почне споруджувати електронне загородження на кордоні з РФ

система охорони кордону

Система камер і датчиків руху охоронятиме 199 кілометрів. У радіус її дії потрапить весь сухопутний польсько-російський кордон, окрім ділянки Віслинської коси.

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Про це повідомляє «Польське радіо».

Підготовка до роботи на кордоні розпочнеться цього тижня. У штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині вже працюють над Центром спостереження, який прийматиме сигнали електронного загородження, зазначила речниця Прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська.

На днях польська компанія «Телбуд» почне завозити на будівельний майданчик необхідні для монтажу матеріали, а безпосередньо до самих робіт на кордоні приступлять в першій половині квітня.

Така система охорони електронними засобами вже кілька років працює на Віслинській косі, йдеться в повідомленні.

Закон про будівництво об’єктів охорони державного кордону набув чинності 4 листопада 2021 року. Його ухвалили на прохання Міністерства внутрішніх справ та адміністрації у зв’язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні, зауважили в «Польському радіо».

Нагадаємо, в листопаді минулого року Польща почала будівництво стіни на кордоні з Калінінградською областю. Наразі збудовано вже 107 кілометрів бар'єру. Він складається з трьох рядів колючого дроту на металевих стовпах 2,5 метри заввишки та 3 метри завширшки.