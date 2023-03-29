Німеччина виділить додаткові €12 млрд на військову допомогу України

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Лідери Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль та Рольф Мютценіх у Києві, 6 березня 2023.

Відповідний запит від міністерств оборони та внутрішніх справ Німеччини вже схвалив бюджетний комітет Бундестагу.

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Про це повідомляє Reuters.

Додаткова фіндопомога передбачатиме виділення 3,2 мільярдів євро у 2023 році і ще близько 8,8 мільярдів євро у виді кредитної лінії на 2024 – 2032 роки.

«Завдяки цим грошам Україна зможе напряму купувати озброєння за підтримки німецького уряду. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — йдеться в заяві представників коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті.

За даними МЗС країни, з початку повномасштабного вторгнення РФ уряд Німеччини вже виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку України.

Нагадаємо, на початку березня у ЗМІ з'явилась інформація що Німеччина хоче побудувати в Україні танковий завод. Відповідне рішення, за даними Spiegel, можуть ухвалити протягом найближчих двох місяців.

Якщо Київ надасть згоду, то зведення потужностей розпочнеться до завершення війни. Генеральний директор концерну Армін Паппергер переконаний, що завод можна захистити від нальотів російської авіації.