Організатори Європейських ігор виступають проти участі у змаганнях спортсменів з РФ та Білорусі

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До III Європейських ігор у Польщі не допустять спортсменів з РФ та Білорусі.

Голова оргкомітету III Європейських ігор у Польщі підтвердив, що росіян та білорусів не допустять до участі.

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Про це повідомляє RMF FM. Європейські ігри проходитимуть у Кракові та ряді інших міст Польщі у червні 2023 року.

«Учасники, які представляють Російську Федерацію та Білорусь, не будуть присутні на наших Іграх ні під яким приводом, ні за іншою процедурою, ні за яких обставин», — заявив голова оргкомітету Європейських ігор Марчін Новак.

Він також додав, що якщо це вплине на позбавлення III Європейських ігор кваліфікаційного рангу до Олімпійських ігор, то змагання в окремих дисциплінах просто не відбудуться.

28 березня Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь у міжнародних змаганнях. Додавши, що це відбуватиметься за умови, що вони змагатимуться в індивідуальних видах спорту під нейтральним прапором.

За даними Reuters, це рішення Виконкому МОК стосується повернення цих спортсменів на міжнародні змагання, але не до Олімпіади в Парижі 2024 року. Стосовно останнього — планується окреме рішення, яке Комітет збирається прийняти пізніше.

«Міністерство закордонних справ має намір опротестувати це рішення. Плани (щодо опротестування — ред.) поки не уточнюються, вони залежать від графіків роботи спортивних установ, політичних рішень. Завжди є якась велика спортивна подія, і завжди варто нагадувати про виключення країн, відповідальних за агресію, у контексті цієї події», — зазначив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна в інтерв’ю RMF FM.

Нагадаємо, 27 березня Україна, Польща і країни Балтії закликали МОК не допускати спортсменів з РФ і Білорусі до Олімпіади 2024.